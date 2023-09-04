▲ 【民營企業】發改委：設立民營經濟發展局 協調統籌政策措施、建立民企常態化溝通

國務院新聞辦公室周一（4日）舉行新聞發布會，國家發改委宣布，近日，中央編辦正式批覆在發改委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、早見效。

國家發展改革委副秘書長兼人事司司長張世昕稱，民營經濟發展局的主要職責是跟踪了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策，並建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

張世昕提到，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力，發改委作為宏觀調控和經濟綜合部門，旗下設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。

張世昕提到，部分相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責，在現有工作格局的基礎上，在國家發展改革委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。

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編輯：李哲毅