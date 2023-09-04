英智庫預計利率續高企 明年每季料數千商戶倒閉

英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research，CEBR）估計，由於當地利率持續高企，2024年時每一個季度可能有多達約7,000個商戶倒閉，重災區相信是零售及款待業。

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CEBR指出，單在2023年第二季英國已有超過6,700間商戶破產，數量遠超新冠疫情期間普通一季雙倍。與2019年同季相比，關門大吉商戶多50%。2015至2019年間，每季平均4,100間商戶倒閉。

受疫情期間積累的債務﹑借貸成本上升及生活成本危機影響，CEBR預計明年每個季度結業的商戶數量將會增加，達約7,000間。CEBR認為，利率將持續上調，推高部分商戶的還債壓力至不可承擔水平，導致破產商戶數量維持高企。

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同時，CEBR亦預測英國今年最後一季及明年首季將連續出現本地生產總值（GDP）收縮，當地經濟即將進入衰退。CEBR指英倫銀行屆時可能減息，嘗試刺激需求，惟後者已暗示利率料維持高位打擊高企的通脹。

英倫銀行自2021年底起已連續加息14次，現時利率高達5.25厘。CEBR估計英倫銀行在如今經濟遇周期下，可能二度再加息，利益相信將高達5.75厘。

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責任編輯：吳漢培