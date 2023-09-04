【全球首創】三星建「無人半導體封裝生產線」　生產效率增逾1倍

▲ 目前自動化生產線的比例，只佔三星封裝生產線約20%。（法新社）

半導體封裝的過程需要大量勞動力，這在全球勞動力不足的背景下，要維持生產效率並非易事。三星（Samsung）宣布成功建造全球首條「無人半導體封裝生產線」，助工廠生產效率增加逾1倍。

晶圓製造屬於前端工藝，製造過程只需要移動晶圓，所需的人手無需太多；但半導體封裝則需要移動多個組件，例如基板和包含產品的托盤等，因此製造過程會動用大量員工。

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三星電子TSP（測試與系統封裝）總經理Kim Hee-yeol表示，該公司的無人半導體封裝生產線，能通過晶圓傳送設備（OHT）、上下搬運物品的升降機和傳送帶等設備，成功實現完全自動化。

設備故障率降90%

他指出，該自動化生產線位於三星電子天安市和溫陽市封裝工廠，由今年6月開始打造，它可使製造相關的勞動力減少85%、設備故障率降低90%，且令效率提高逾1倍。

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雖然目前自動化生產線的比例，只佔三星封裝生產線約20%，但該公司已制定到2030年，將其封裝工廠轉變為全面無人生產的目標。Kim Hee-yeol提到，自動化工廠將最大限度地減少輪班工作，有助改善員工的健康狀況和生活質量，為客戶提供高質量、最低成本的產品。

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