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【內房危機】余偉文：港銀內房敞口風險可控　不存在風險集中情況

股市 12:01 2023/09/04

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【內房危機】余偉文：港銀內房敞口風險可控　不存在風險集中情況

金管局總裁余偉文今早出席財資市場高峰會時表示，本港銀行體系當中，內房敞口引起的風險繼續維持可控，在個別銀行和個別開發商層面，都沒有風險集中的情況，雖然不良貸款比率有逐漸上升，但認為毋須擔憂。他又指，內地政府正採取若干措施撐樓市及經濟，相信內房、經濟等情況將會好轉。

余偉文又指，去年美國急速調升利率，為投資環境帶來很多挑戰，但香港貨幣及銀行體系續保持韌性，該體系的總體存款水平保持穩定，今年首7月增長1.4%。

重申無意改變聯滙制度

他提到，港美息差擴闊引來套息交易，港滙觸兌換保證下，目前銀行體系總結餘水平較少，令港元對於流動性狀況和美息走勢更為敏感，亦解釋到港元拆息近月波動較多，但港元市場仍暢順有序運作。余偉文亦，稱今年是聯滙制度實行40年，制度已經歷許多不同經濟和商業周期，已被證實非常強韌和穩定。金管局相信，聯滙制度為香港服務良好，在未來亦如是，該局絕無意圖改變該制度。

鼓勵銀行間將流動性轉回拆借市場

對於總結餘處於低位，余偉文指，資金管理及時而且有效是很重要，該局與銀行密切溝通以在適應市況改變方面配合，鼓勵銀行之間有效率地將流動性流轉回到銀行間拆借市場。

理財通方面，余偉文稱，在與內地監管機構討論優化，正探索方法擴闊產品種類、加強銷售和推廣安排、將該計劃變得更易和更暢順，同時容許更多金融機構參與，形容探索過程進展良好，冀很快可以對外分享更多情況。

更多【內房危機】消息    

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記者：胡學能

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