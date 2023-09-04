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民主黨人或引用憲法修正案 褫奪特朗普競選總統資格

環球政治 12:02 2023/09/04

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美國前總統特朗普身負多宗官司，包括被控意圖推翻2020年大選結果。民主黨弗吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）認為，如根據美國憲法第14條修正案，特朗普或遭褫奪2024年大選參選資格。

英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校 【下一頁】

凱恩引述的憲法第14修正案第三款列明：

無論何人，凡先前曾以國會議員、或合眾國官員、或任何州議會議員、或任何州行政或司法官員的身份宣誓維護合眾國憲法，以後又對合眾國作亂或反叛，或給予合眾國敵人幫助或鼓勵，都不得擔任國會參議員或眾議員、或總統和副總統選舉人，或擔任合眾國或任何州屬下的任何文職或軍職官員。

據悉，僅國會表決以三分二的大比數通過特赦，該人才可獲得豁免。

凱恩形容上述措辭具體，針對向參與違憲叛亂的人提供援助和安慰的人士。

他認為2021年1月6日國會山莊暴亂，是於特定時刻基於特定目的而設，就是要破壞憲法規定的權力和平移交。

因此他相信上述為強而有力的論據，表明如按美國憲法第14條修正案，特朗普或遭褫奪2024年大選參選資格。

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」 【下一頁】

兩位保守派法學教授William Baude和Michael Stokes Paulsen於期刊《賓夕法尼亞大學法律評論》撰文，探討憲法第14修正案第三款。

他們表示嚴肅對待第三款代表，憲法規定褫奪其未來競選州和聯邦公職的資格，也適用於試圖推翻2020年總統大選的參與者，包括前總統特朗普等人。

不過美媒指憲法未有詳細列明該款的執行方式，而且自1800年代末以來，該款僅引用過兩次，且用於對付前南部邦聯，因此估計要用作阻止特朗普競選的可行性不高。

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責任編輯：鄭錦玲

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