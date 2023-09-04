樂善堂梁銶琚學校「深圳創新科技考察團」 探索國內創新科企的發展 

▲ 考察團到訪比亞迪股份有限公司總部

樂善堂梁銶琚學校於 2023年8月25日（星期五）舉辦「深圳創新科技考察團」，由樂善堂梁銶琚學校校監兼九龍樂善堂主席李聖根先生帶領學校教職員共60人，到訪深圳，進一步瞭解國內創新科企的發展。

考察團首站到訪生物圈三號 - 大梅沙萬科中心碳中和實驗園區，在導賞員的介紹下，同事認識到微電網系統、零廢棄循環機制、光伏發電、清潔能源等實現碳中和的措施，感受到科技創新與自然的融合，同時領略碳中和概念的實際應用，及如何打造出有利環境保護和可持續社區發展的低碳園區。

▲ 李聖根校監(中)帶領「深圳創新科技考察團」參觀萬科生物圈三號

▲ 參觀以 D-BHS 高強度竹基纖維複合材料製造的「竹制風電葉片」

隨後考察團到訪中國首個國家級綜合性基因庫 - 深圳國家基因庫，認識華大基因集團的發展歷程及基因科技的前沿技術應用，及如何與全球各地的生物庫建立全球合作體系，實現基因資源的「共有、共為、共用」。考察團更參觀基因庫的展廳，瞭解先進的基因研究設備、各類型基因測序儀器及相關的技術和應用，對基因資源等領域有更深入的認識。

▲ 李聖根校監(中)與考察團參觀深圳國家基因庫

▲ 樂善堂梁銶琚學校陳校長(右)致送紀念狀予深圳國家基因庫負責人

下午考察團到訪比亞迪股份有限公司總部，瞭解新能源汽車的技術發展。導賞員介紹多款電動車及新能源汽車，教師們更有機會坐上汽車，親身感受最先進的新能源汽車技術。在導賞員帶領下，考察團員進入汽車展示廳，參觀各類汽車模型，認識到比亞迪公司在電池、電機、電控等新能源汽車產業鏈上的核心技術，觀看到他們壯觀的授權專利展示牆及刀片電池刺穿實驗。考察團更親身乘搭由比亞迪自主研發的無人駕駛交通運輸系統「雲巴」，令大家對綠色智能交通有更豐富的認識及體會。

▲ 比亞迪股份有限公司歡迎樂善堂梁銶琚學校到訪

▲ 考察團參觀汽車模型

▲ 考察團乘搭由比亞迪自主研發的無人駕駛交通運輸系統「雲巴」

最後，考察團到訪高巨創新科技有限公司的培訓教育中心，觀賞精彩的3D立體無人機編隊表演，及認識專業無人機生產及製造的發展。高巨創新科技公司更展示各項STEAM教育產品裝備，包括機甲聯盟升降球、機甲聯盟無人機、機甲聯盟機械臂、機甲聯盟無人車、機甲聯盟機械人等，透過Scratch及Python等程式學習編程，讓人工智能技術應用在教學上，豐富實踐及與創新的意識。

▲ 考察團到訪高巨創新科技有限公司

▲ 樂善堂梁銶琚學校陳校長致送紀念狀予高巨創新科技負責人

樂善堂梁銶琚學校職員均表示透過此次考察團，深切感受到國內科企的急速發展，加深對國情的認識，更認識到各項先進技術在教學上的應用，令教師們對教育界的最新發展趨勢和方向均有更透徹的認知，並可應用於將來教學上。

樂善堂梁銶琚學校

地址：元朗天水圍天瑞邨

電話：2448 6022



(特約)