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【人民幣支付】中資銀行向俄羅斯銀行業貸款金額激增13倍　四大內銀對俄風險敞口增至97億美元

股市 11:49 2023/09/04

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【人民幣支付】中資銀行向俄羅斯銀行業貸款金額激增13倍　四大內銀對俄風險敞口增至97億美元

外電引述消息指，自俄烏戰爭以來，中資銀行大幅增加對俄羅斯銀行的貸款，以提倡人民幣作為國際儲備貨幣的影響力。據統計顯示，截至今年3月底止14個月，中資銀行向俄羅斯銀行業的貸款金額激增13倍。

報道引述俄羅斯央行數據顯示，工行 （01398） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 及農行 （01288） 四大國有內銀，於截至今年3月底止14個月，合共對俄羅斯的風險敞口增加22億，至97億美元，而工行及中行合共持有總值88億美元的俄羅斯資產。

奧地利銀行Raiffeisen尋求方法撤出俄羅斯

期內對俄羅斯風險敞口最大的外資銀行──奧地利銀行Raiffeisen，在俄羅斯的資產亦增加逾40%，由205億美元，增至292億美元。不過，Raiffeisen指，該行尋求方法撤出俄羅斯，故自3月以來在俄資產規模已縮小至255億美元。

負責統計數據的Kyiv School of Economics發展副董事Andrii Onopriienko指，中資銀行向俄羅斯銀行及信貸機構提供的貸款，大部分是人民幣取代美元及歐元的貸款，反映西方國家對俄羅斯的制裁正在發揮作用。

隨人民幣交易更加，中俄貿易額於去年升至破紀錄的1850億美元。俄烏戰爭前，俄羅斯60%交易都以歐元及美元進行支付，人民幣交易不足1%。俄羅斯央行最新數據顯示，人民幣交易已升至16%，歐元及美元跌至50%以下。

相關文章：【資金分析】大戶狂賭人民幣　最淡兌港元1算　本周期權成交暫5700億冠全球

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編輯：陳韻妍

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