  • 32°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

控通脹仍是首要任務

宏觀解讀 11:37 2023/09/04

分享：

分享：

在近日的Jackson Hole會議上，鮑威爾指出當前美聯儲的首要任務仍是將通脹帶回至2%的目標水準。不斷加息的結果已經使得實際利率超過了自然利率，但聯儲無力準確估算實際與中性利率之差，這將對未來經濟政策轉向的力度和節奏帶來更大的挑戰。

首先，聯儲未來將聚焦核心個人消費支出通脹變化。鮑威爾指出儘管全球總體通脹變化在烏俄衝突影響後開始回歸正常，但核心通脹率的下行僅僅是剛剛開始。影響核心通脹率的因素是非常複雜的，儘管6-7月以來核心通脹資料逐漸下降，但聯儲認為兩個月的通脹下行僅能反映通脹預期的調整，但不能幫助聯儲確定核心通脹下行是否持續。因此，核心通脹下行至目標區間還需要走更長遠的路。從核心通脹項目類別來看，商品通脹隨著供應鏈的持續修復和加息累積效應影響，已經出現顯著下降；住房通脹已經出現見頂下滑跡象但粘性仍強；服務通脹同比增速始終處於高位。因此，未來服務專案通脹是否順利下行對聯儲政策立場轉向至關重要。

其次，當前美國存在通脹反彈風險，再一次加息仍有必要。從最新聯儲GDP增長預測模型來看，美國三季度GDP增速可能將接近6%，強勁的消費資料和地產行業下行放緩再一次支援階段性通脹反彈。另一方面，勞動力市場再平衡仍未完成，職位空缺率仍然處於歷史較高水準，工資粘性仍在支持美國通脹。此外，美國二季度以來製造業投資顯著增長，製造業投資上行可能將進一步刺激製造業職位空缺率，從而放大工資粘性對通脹的影響。從目前的情況來看，儘管名義工資已經放緩，但家庭部門的實際工資增長仍保持較強水準。綜上，我們不排除美聯儲在11-12月再加息一次，以維持更高更久的限制性利率水準預期。

最後，鮑威爾承認維持更長的限制性貨幣政策立場對經濟可能帶來更大的不確定性。儘管短期內美國經濟表現仍然強勁。但隨著通脹逐步接近2%的水準，經濟金融市場的潛在風險將逐漸暴露。不斷加息已經使得實際利率由負轉正且遠高於自然利率（主流經濟學家估算）水準，對經濟活動和勞動雇傭均施加了下行壓力。我們也認同鮑威爾的潛在擔憂，當前市場更多放大了美國經濟短期超預期的樂觀表現，卻忽視了美國就業崗位邊際增長已經開始顯著放緩。同時，廣泛的金融信貸狀況收緊已經導致工業產出增長和住宅投資出現明顯放緩。更重要的是，鮑威爾承認了聯儲沒有能力明顯估計出中性利率與實際利率之間的差值有多大，這將對未來貨幣政策轉向帶來挑戰。

開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

最新專欄文章 更多

實話世經 - 全球經濟復蘇的三重細節
2023/08/29
全球經濟復蘇的三重細節
實話世經 - 財政貨幣政策組合搭配發力
2023/08/22
財政貨幣政策組合搭配發力
實話世經 - 透過資產負債表看中國經濟
2023/08/15
透過資產負債表看中國經濟
實話世經 - 加息或將繼續
2023/08/07
加息或將繼續
實話世經 - 「一帶一路」助力經濟增長
2023/07/18
「一帶一路」助力經濟增長
經濟 加息 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店大排長龍搶購、網速達5G標準？
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店大排長龍搶購、網速達5G標準？
【港元定存】3個月港元定存最高息6.6厘 打風前爭上高息尾班車
【港元定存】3個月港元定存最高息6.6厘 打風前爭上高息尾班車
【恒指ADR】外資炒救市　港交所ADR高3%　美團ADR高港4%
【恒指ADR】外資炒救市　港交所ADR高3%　美團ADR高港4%
【打風消息︱蘇拉】天文台：一號戒備信號今日大部分時間維持　海葵進入本港600公里（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：一號戒備信號今日大部分時間維持　海葵進入本港600公里（不斷更新）
【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心
【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款