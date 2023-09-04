在近日的Jackson Hole會議上，鮑威爾指出當前美聯儲的首要任務仍是將通脹帶回至2%的目標水準。不斷加息的結果已經使得實際利率超過了自然利率，但聯儲無力準確估算實際與中性利率之差，這將對未來經濟政策轉向的力度和節奏帶來更大的挑戰。

首先，聯儲未來將聚焦核心個人消費支出通脹變化。鮑威爾指出儘管全球總體通脹變化在烏俄衝突影響後開始回歸正常，但核心通脹率的下行僅僅是剛剛開始。影響核心通脹率的因素是非常複雜的，儘管6-7月以來核心通脹資料逐漸下降，但聯儲認為兩個月的通脹下行僅能反映通脹預期的調整，但不能幫助聯儲確定核心通脹下行是否持續。因此，核心通脹下行至目標區間還需要走更長遠的路。從核心通脹項目類別來看，商品通脹隨著供應鏈的持續修復和加息累積效應影響，已經出現顯著下降；住房通脹已經出現見頂下滑跡象但粘性仍強；服務通脹同比增速始終處於高位。因此，未來服務專案通脹是否順利下行對聯儲政策立場轉向至關重要。

其次，當前美國存在通脹反彈風險，再一次加息仍有必要。從最新聯儲GDP增長預測模型來看，美國三季度GDP增速可能將接近6%，強勁的消費資料和地產行業下行放緩再一次支援階段性通脹反彈。另一方面，勞動力市場再平衡仍未完成，職位空缺率仍然處於歷史較高水準，工資粘性仍在支持美國通脹。此外，美國二季度以來製造業投資顯著增長，製造業投資上行可能將進一步刺激製造業職位空缺率，從而放大工資粘性對通脹的影響。從目前的情況來看，儘管名義工資已經放緩，但家庭部門的實際工資增長仍保持較強水準。綜上，我們不排除美聯儲在11-12月再加息一次，以維持更高更久的限制性利率水準預期。

最後，鮑威爾承認維持更長的限制性貨幣政策立場對經濟可能帶來更大的不確定性。儘管短期內美國經濟表現仍然強勁。但隨著通脹逐步接近2%的水準，經濟金融市場的潛在風險將逐漸暴露。不斷加息已經使得實際利率由負轉正且遠高於自然利率（主流經濟學家估算）水準，對經濟活動和勞動雇傭均施加了下行壓力。我們也認同鮑威爾的潛在擔憂，當前市場更多放大了美國經濟短期超預期的樂觀表現，卻忽視了美國就業崗位邊際增長已經開始顯著放緩。同時，廣泛的金融信貸狀況收緊已經導致工業產出增長和住宅投資出現明顯放緩。更重要的是，鮑威爾承認了聯儲沒有能力明顯估計出中性利率與實際利率之間的差值有多大，這將對未來貨幣政策轉向帶來挑戰。

責任編輯︰梁浩碩