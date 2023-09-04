【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾兩成、碧桂園升17%脫離毫子股

▲ 內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈

中央不斷推出寬鬆樓市措施，內地一線城市上周推出「認房不認貸」措施後，周末樓盤成交大增。內房市場有起色，內房股急彈，華潤置地 （01109） 及中海外 （00688） 帶領國企指數升逾3%。潤地升13%，高見37.5元；中海外及龍湖 （00960） 亦彈逾10%。

暫時擺脫違約危機的碧桂園 （02007） 升17%，脫離毫子股行列，高見1.04元。融創中國 （01918） 及新城發展 （01030） 彈逾20%，遠洋地產 （03377） 、龍光集團 （03380） 、世茂集團 （00813） 。

中央上周將全國首次置業的最低首付房貸利率統一設定為20%，第二套房的最低首付房貸利率為30%。

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編輯：陳韻妍