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【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股

當炒股 16:37 2023/09/04

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【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈

中央不斷推出寬鬆樓市措施，內地一線城市上周推出「認房不認貸」措施後，周末樓盤成交大增。內房市場有起色，內房股急彈，華潤置地 （01109） 及中海外 （00688） 帶領國企指數升逾3%。潤地升10%，收報36.45元；中海外及龍湖 （00960） 亦彈逾8%。

暫時擺脫違約危機的碧桂園 （02007） 升15%，脫離毫子股行列，收報1.02元。融創中國 （01918） 升34%，收報1.26元，新城發展 （01030） 彈逾18%，收報1.81元；遠洋地產 （03377） 、龍光集團 （03380） 、世茂集團 （00813） 彈13%至20%不等。

中央上周將全國首次置業的最低首付房貸利率統一設定為20%，第二套房的最低首付房貸利率為30%。

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編輯：陳韻妍

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港股 內地物業 碧桂園 龍光集團（03380） 新城發展（01030） 恒生中國企業指數 世茂集團（00813） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007）
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