英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校

英國教育部早前宣布，有過百所學校因石屎出現倒塌風險需要關閉。有官員承認，受影響需關閉學校數字或再上升。隨著新學期開始，外界憂慮大量學生未能返校上課，要重返疫情時的網課生活。

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」 【下一頁】

教育部透露有156所學校的校舍，用到鋼筋蒸壓加氣混凝土（RAAC）建造，其中52所學校校舍有突然倒塌的風險。

RAAC成本低、生產速度快及更容易使用，但耐用程度較低，壽命僅約30年。

教育部主管學校事務次官祈禮勤（Nick Gibb）周日（3日）表示，教育部得悉有關RAAC風險的新資訊後，教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）已迅速採取行動。

祈禮勤承認數百萬學生返校開學之際，或有更多學校需要關閉。

烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）也表示，由於政府憂慮石屎崩塌，部分學校需要暫時關閉。

他保證已採取詳盡程序來識別一切危險建築，但拒絕透露解決RAAC危機的潛在成本，僅指政府將盡一切努力確保校舍安全。

侯俊偉又表示，除了RAAC的潛在威脅外，當局也有考慮石棉的問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲