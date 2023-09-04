  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校

環球社會熱點 10:56 2023/09/04

分享：

分享：

英國教育部早前宣布，有過百所學校因石屎出現倒塌風險需要關閉。有官員承認，受影響需關閉學校數字或再上升。隨著新學期開始，外界憂慮大量學生未能返校上課，要重返疫情時的網課生活。

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」 【下一頁】

教育部透露有156所學校的校舍，用到鋼筋蒸壓加氣混凝土（RAAC）建造，其中52所學校校舍有突然倒塌的風險。

RAAC成本低、生產速度快及更容易使用，但耐用程度較低，壽命僅約30年。

教育部主管學校事務次官祈禮勤（Nick Gibb）周日（3日）表示，教育部得悉有關RAAC風險的新資訊後，教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）已迅速採取行動。

祈禮勤承認數百萬學生返校開學之際，或有更多學校需要關閉。

烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）也表示，由於政府憂慮石屎崩塌，部分學校需要暫時關閉。

他保證已採取詳盡程序來識別一切危險建築，但拒絕透露解決RAAC危機的潛在成本，僅指政府將盡一切努力確保校舍安全。

侯俊偉又表示，除了RAAC的潛在威脅外，當局也有考慮石棉的問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」
今日
【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」
曼聯未放棄涉家暴小將 外借西班牙住豪宅球會找數
今日
曼聯未放棄涉家暴小將 外借西班牙住豪宅球會找數
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
2023/09/03
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟
2023/09/03
美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
2023/09/03
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者

你可能感興趣

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」
今日 10:37
【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」
曼聯未放棄涉家暴小將 外借西班牙住豪宅球會找數
今日 08:05
曼聯未放棄涉家暴小將 外借西班牙住豪宅球會找數
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
18:09 2023/09/03
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
小學 中學 學校 英國

上一篇文章

【俄烏戰爭】烏本周將換防長 俄年內28萬人參軍（持續更新）

下一篇文章

【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡
日本福島核污水排海後 近海首驗出氚
日本福島核污水排海後 近海首驗出氚
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金
【俄烏戰爭】烏本周將換防長 俄年內28萬人參軍（持續更新）
【俄烏戰爭】烏本周將換防長 俄年內28萬人參軍（持續更新）
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者
馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款