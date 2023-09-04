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【網絡私隱】Meta擬針對歐盟用戶　推付費無廣告版Facebook、IG

科技 11:01 2023/09/04

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為滿足當地法規要求，Meta正考慮推出FB和IG的付費版本。（法新社）

今年5月，歐盟向 Meta罰款12億歐元（約101億港元），原因是該公司將歐盟公民的數據轉移至美國伺服器，違反了當地的一般資料保護規則（GDPR）。據悉，Meta正計畫針對歐盟用戶，推出付費無廣告版的Facebook（FB）和Instagram（IG），以應付相關法規。

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據《紐約時報》報道，Meta一直通過收集數據用戶來派送廣告，以獲取盈利，惟此舉有違歐盟監管機構法規而屢遭罰款。今年7 月，歐盟最高法院更宣布，除非得到用戶明確同意，否則禁止Meta通過其平台，包括FB、IG和WhatsApp等網站和應用程式收集用戶數據。

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為滿足當地法規要求，Meta正考慮推出FB和IG的付費版本。支付訂閱費的用戶將不會在App 中看到任何廣告，這或有助於Meta 應付有關網絡私隱問題和歐盟監管機構的審查。不過，即使推出收費版，Meta仍會繼續在當地提供帶有廣告的FB和IG免費版本。

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