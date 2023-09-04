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【俄烏戰爭】烏克蘭將撤換防長 「國防部需要新作風」

環球政治 10:37 2023/09/04

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（3日）宣布，將會撤除國防部長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）職務，表示部門需要「新作風」。

烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金 【下一頁】

澤連斯基在晚間講話表示，已經決定在本周撤換列兹尼科夫，要求國會批准委任烏克蘭大型私有基金「烏克蘭國家財產基金」（State Property Fund of Ukraine，SPFU）主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）接替防長一職。

2021年9月上任的列兹尼科夫在俄烏戰爭爆發後，成功協助烏克蘭爭取數以十億美元西方軍援，但他一直被指控涉及貪污。澤連斯基認為，國防部需要新作風，軍方與社會總體交流亦需要有變化。

歐盟考慮為烏克蘭設軍援基金 每年預算428億 【下一頁】

澤連斯基預期國會批准任命41歲的烏梅羅夫成為防長，已向國會提交申請，強調以烏梅羅夫資歷不需多作介紹。

烏梅羅夫於去年9月起擔任SPFU主席，協助及監督飽受貪腐醜聞纏身的SPFU完成國營資產私有化程序，在烏克蘭國內名聲不錯。身為前國會議員的烏梅羅夫亦有參與不少戰時協商，包括烏克蘭糧食黑海出口協議。

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責任編輯：吳漢培

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