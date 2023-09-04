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【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）

股市 15:21 2023/09/04

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香港麥當勞McDonald's於手機APP及社交網站平台facebook宣布，麥當勞咖啡退休，周一晚上6點，麥當勞咖啡包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡均會停售，現時即磨咖啡大小杯裝售價分別18及19.5元。至於McCafe，現時最平的美式咖啡大小杯裝單售分別16及24元。

麥當勞咖啡宣布退休的消息於早上在市場大肆流傳後，麥當勞宣布，周二（9月5日）起交由McCafé咖啡「接棒」，為大家提供更優質的即磨咖啡，因此麥當勞咖啡會由周一（9月4日）晚上6時起暫停供應麥當勞咖啡12小時，以全面升級餐廳的咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練。全線逾250間麥當勞將由周二早上起將，免費升級套餐飲品為McCafé即磨黑咖啡，更由同日起至9月8日，一連四日震撼推出早餐優惠價，早上11時前以10元試飲熱McCafé Latte即磨鮮奶咖啡。

使用「雨林聯盟認證」咖啡豆

McCafé即磨黑咖啡採用獲得「雨林聯盟認證」的house blend咖啡豆Cocoa Tazza，配方是選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別100% Arabica咖啡豆。咖啡豆經過深度烘焙，最佳保存濃郁豐厚的咖啡香氣，入口帶朱古力及小麥風味，各方面平衡恰好，層次分明且餘韻豐富。

由9月5日早上起，顧客可免費升級套餐飲品為McCafé熱細杯裝即磨黑咖啡（Americano）；或以2元優惠價轉配McCafé熱細杯裝即磨白咖啡（White Coffee），或用5元優惠價轉配McCafé熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte），即磨鮮奶咖啡以3.7特製鮮牛乳沖調。

相關文章：【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

記者：譚志偉

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