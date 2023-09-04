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【恒指夜期+北水】北水再吸資43億　連續10個交易日錄淨流入　買盈富中海油工行沽美團快手　恒指夜期微升9點（不斷更新）

股市 18:56 2023/09/04

分享：

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北水再錄43億元淨流入，連續10個交易日吸資，反映資金持續流向港股。資金主要買入盈富基金 （02800） ，股份錄8.4億元淨流入，中海油 （00883） 及工行 （01398） 分別錄5.7及5.3億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別走資5.9及3.6億元。

恒指夜期升9點，報18811點。

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碧桂園升逾14% 中芯國際升近11% 恒指升462點，季檢換馬成交1527億元

港股上周五因颱風襲港全日停市，大市於9月首個交易日升逾400點。恒指高開210點，其後升幅逐步擴大，曾升517點，高見18899點。恒生指數升462點，收報18844點，季檢換馬，成交1526.9億元。科指升3%，報4305點。內房、中資金融股造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，潤地 （01109） 升近10%，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升8%及6%，中芯國際 （00981） 升近11%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴93.15+3.3+5523
騰訊333.40+2.6+3914
美團132.70+3.3+37-
中電60.45-1.7-3165
長和41.95-1.9-34
中移動65.45-2.5-169

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：45】北水再吸資43億 連續10個交易日錄淨流入 買盈富中海油工行沽美團快手 恒指夜期微升9點

【18：38】【文心一言】百度：未來不用再燒錢做大模型、應燒腦做應用　百度文庫成內部黑馬

【16：10】內房、中資金融股造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，潤地 （01109） 升近10%，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升8%及6%，中芯國際 （00981） 升近11%，恒指升462點，收報18844點，季檢換馬，成交1526.9億元。科指升3%，報4305點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

【16：00】【金融監管】會財局：仍在調查恒大及恒大物業財報　上一年度投訴及調查數目急增逾八成

【16：00】恒指U盤前升464點，報18846點。

【15：54】中芯國際 （00981） 最新升近9%，高見21.45元。

【15：33】中芯國際 （00981） 尾市升6%，高見21元。

【15：23】蔚來 （09866） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 逆市偏軟跌0.1%。

【15：08】京東 （09618） 升半成，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近4%，騰訊 （00700） 升逾2%。另一方面，小米 （01810） 逆市偏軟，跌0.3%

【14：57】大市維持400點升幅，恒指升443點，報18825點，科指升2.7%，報4291點。

【14：26】【減印花稅】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項　需以組合拳全面睇、不能單靠一招

【14：26】【北部都會區】傳港深西部鐵路獲港鐵以外3公司參與招標　以引入競爭改善服務

【13：41】【異動股】HKTVmall母企香港科技探索股價插逾1成、成交創近月高位　此前降全年目標

【13：39】大市午後升勢略為回順，最新升約400點，報18794點，升412點，科指升2.2%，報4270點。

【13：35】本港地產股個別發展，新世界 （00017） 升逾4%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%，信置 （00083） 逆市偏軟跌0.2%，長實 （01113） 跌0.5%。

【13：29】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾6%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾4%。

【13：21】新奧能源 （02688） 逆市跌逾3%，低見59.1元破底。

【13：10】【新世界系】新世界過去2個月內地住宅銷售升近1.4倍至41.5億人幣　大灣區及長三角市場貢獻91%收入

【13：02】【老牌工業股】Alco Holdings接獲上海商業銀行清盤呈請　涉擔保旗下全資附屬貸款

【13：02】恒指午後初段升約450點，報18833點，科指升2.5%，報4282點。

【12：39】【中國好聲音】星空華文︰針對虛假不實謠言已委託律師事務所採取法律行動　股價逆市再跌1%

【12：04】【內房危機】余偉文：港銀內房敞口風險可控　不存在風險集中情況

【12：00】港股半日升逾400點。恒生指數升469點，報18851點，成交840億元。科指升2.5%，報4283點。內房、中資金融股造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升10%，龍湖 （00960） 升11%。國壽 （02628） 升8%，平保 （02318） 升6%，四大內銀升逾3%至4%。

【11：45】恒指中午收市前升約457點，報18839點，科指升2.5%，報4284點。

【11：43】融創中國 （01918） 最新升逾32%，高見1.25元。

【11：30】內地股向上，上證半日升1.1%，深證升1%，創業板指升0.5%。

【11：18】科指新貴東方甄選 （01797） 轉升近2%，高見40.6元。

【11：06】捷榮國際 （02119） 股價升近3%，高見0.72元，惟僅錄4宗成交。

【香港麥當勞】麥當勞突宣布咖啡退休　今晚6時起停售

【10：56】【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾兩成、碧桂園升17%脫離毫子股

【10：42】碧桂園 （02007） 升幅進一步擴大至近18%，高見1.05元，重上1元。中海外 （00688） 升一成，潤地 （01109） 升逾12%，雅居樂 （03383） 升逾13%，龍湖 （00960） 升逾12%。

【10：36】美團 （03690） 升逾4%，國壽 （02628） 升9%，平保 （02318） 升逾6%，內房造好，碧桂園 （02007） 升逾14%，恒指最新升500點。

【10：21】招行 （03968） 升逾8%，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 四大內銀分別升逾2%至3%。

【10：15】大市升幅進一步擴大至近400點，報18767點，升385點，科指升2.3%，報4274點。國壽 （02628） 升8%，平保 （02318） 升逾6%。

【10：10】馬可數字科技 （01942） 逆市再跌兩成，低見32元。

【10：04】融創中國 （01918） 升幅擴至逾19%，高見1.13元。

【10：02】內房造好，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 升9%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升一成，雅居樂 （03383） 升8%。

【10：02】大市短綫向上，最新升約327點，報18710點，科指升2.2%，報4271點。

【09：59】港交所 （00388） 升逾2%，高見313.2元。

【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心

【09：56】三桶油向上，其中，中石油 （00857） 升逾3%，中海油 （00883） 升近3%，破頂高見13.8元，中石化 （00386） 升逾1%。

【09：52】香港科技探索 （01137） 逆市跌逾9%，破底低見3.13元。

【09：50】港股升勢回順，恒指最新升約200點，報18583點。科指升1.5%，報4240點。

【09：49】東方甄選 （01797） 將於收市後納入科指，股價逆市跌逾2%，低見37.75元。

【09：47】內險股今早造好，國壽 （02628） 升逾6%，平保 （02318） 升逾4%，財險 （02328） 升2%，太保 （02601） 升逾6%。

【09：44】恒指早段升近300點，報18677點，升294點，科指升2.3%，報4274點。

【09：43】内地房地產交易平台貝殼 （02423） 股價績後造好，今早初段升18%，高見48.65元。

【業績】貝殼ADS勁升1成　第二季賺24億人幣　普通股特別息5.7美仙

【09：42】意馬國際 （00585） 連日炒上，股價今早再升52%，破頂高見1.8元，成交706萬元。

【09：38】新意網 （01686） 年度純利約9.1億元，升7%，派末期股息每股11.2仙，股價跌近一成，早段破底低見3.37元。

【09：36】銀娛 （00027） 升1%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 升逾1%，美高梅 （02282） 升逾2%，澳博 （00880） 升近1%，新濠 （00200） 升0.3%。

【濠賭股】澳門8月賭收大增6.9倍　單月毛收入172億澳門元、再創疫後新高

【09：34】平保 （02318） 開市初段升4%，高見49.15元。

【09：31】內房造好，中海外 （00688） 升6%，潤地 （01109） 升7%，碧桂園 （02007） 升近8%，雅居樂 （03383） 升逾4%，龍湖 （00960） 升半成。恒大 （03333） 升逾3%，融創中國 （01918） 升一成。

【中國救市】內地減存量房貸利率　由金融機構與借款人協商

【09：31】中譽集團 （00985） 復牌，早段升五成，高見0.93元。

【09：27】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 低開0.4%，友邦 （01299） 低開0.6%。

【09：25】數碼通 （00315） 績後逆市低開，跌逾1%。

【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%、罕有零透露上客量　增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘（第二版）

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升3%，美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%，內房造好，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升5%，恒指高開210點，開報18592點，科指升1.9%，報4257點。

【內房危機】碧桂園到期私募債獲批延期支付　避過債務違約

【內房危機】碧桂園如期支付馬來西亞債券票息

【09：13】期指開報18590點。升286點。

【09：04】【大行看法】光大伍禮賢：港股遇阻力短期需整固　看好重磅科技股及中資電訊股

【08：49】L'OCCITANE （00973） 今早短暫停牌。

【L'Occitane973】歐舒丹短暫停牌　上月承認控股股東考慮提私有化

【08：49】夢東方 （00593） 、銀城國際控股 （01902） 、聯泰控股 （00311） 、西王特鋼 （01266） 今早停牌。

【08：45】恒指黑期升約76點，報18522點。

【08：28】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱　冀獲公平競爭環境

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：組合拳推政策對有利內地經濟　恒指有望向19000點進發

【07：53】【私有化】中譽集團溢價61%提私有化　今早復牌

【07：45】【新股IPO】宜明昂科1541超額認購近9倍　一手中籤率11.6%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市︱第二季哪間主要內銀最賺錢？

【07：45】港股ADR收報18625點，升243點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報58.93元，較港收市價高0.08元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報331.5元，較港收市價高6.5元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.18元，較港收市價高2.98元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業情況放緩，市場先受聯儲局減息預期下跌所沖喜，道指上周五早段曾升257點後回軟，不過，道指收市升少逾百點，道指收市升115點或0.3%，收報34837點； 納指跌3點，收報14031點， 此前曾升114點或0.8%； 標指升0.2%，收報4515點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指ADR】外資炒救市　港交所ADR高3%　美團ADR高港4%

 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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