【ET開市直擊】港股轉勢定反彈？ 內地撐市內房爆升可跟進？

港股風假後復市，於9月首個交易日造好，恒指周一升462點，收報18,844點，衝上3周高位，惟50天綫得而復失，港股是轉勢宜追貨，抑或是跌市中反彈，宜趁高減持？推動港股的其中一項利好消息為內地陸續落實「認房不認貸」，刺激二手銷情上升，逾10隻內房股周一錄得雙位數升幅，融創中國 （01918） 飆34%，周一收市後被剔出藍籌的碧桂園 （02007） 亦大升14%。據報「認房不認貸」落地首日，北京二手成交1,200套，按周增1倍。內地調整住房信貸政策救市，可否持續推動內房股股價？艾德金融董事陳政深（Ryan）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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責任編輯：葉淼