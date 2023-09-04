▲ 【私有化】中譽集團溢價61%提私有化 今早復牌

中譽集團 （00985） 計劃私有化。中譽集團公布，主席及執行董事趙渡全資擁有的Atlas Keen Limited，建議以協議安排方式將公司私有化，所有計劃股份將予以註銷，以及自願撤回股份於聯交所的上市地位。註銷價為每股計劃股份1元，較最後交易日收市價0.62元，溢價61.3%，涉資最多約1.2億元。

中譽集團今早復牌。

中譽集團指，Atlas Keen Limited認為股份的交易價及成交量均不甚理想。由於股份交易的流動性較低，公司目前在聯交所的上市地位不再適合作為公司業務增長及發展籌集資金的平台，稱該建議將令要約人有更大靈活性，可支持集團的未來

業務發展。

計劃為股東提供機會即時變現其於公司的投資，並將其接納該計劃所收取的現金重新分配至其他投資機會。

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責任編輯︰梁浩碩