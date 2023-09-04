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【新股IPO】宜明昂科1541超額認購近9倍　一手中籤率11.6%（附分配結果連結）

新股IPO 07:34 2023/09/04

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【新股IPO】宜明昂科1541超額認購近9倍　一手中籤率11.6%（附分配結果連結）

宜明昂科 （01541） 公布招股結果。內地臨床階段生物技術公司宜明昂科以每股18.6元定價，集資淨額2.3億元，一手中籤率11.56%，抽10手（2000股）可穩獲一手。宜明昂科將於9月5日掛牌。【分配結果連結】

宜明昂科於香港公開發售部分共錄得4870人認購，超額認購8.98倍。國際發售部分，輕微超額認購0.06倍。

公司計劃約40%將用於公司核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白） 正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約28%將用於公司主要產品IMM0306（CD47×CD20）、 IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 宜明昂科－B（01541）
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