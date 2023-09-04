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【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%

股市 16:58 2023/09/04

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【芯片大戰】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店「大排長龍」搶購

華為受美國5G和芯片禁令影響多時，一度淡出智能手機市場。華為於上周二（8月29日）突發售旗艦智能手機「Mate 60 Pro」，售價6999元人民幣起，並周日（3日）可在門店取機。綜合内媒報道，華為多地線下門店出現客流量翻倍的情況，排隊取機的市民絡繹不絕，且線上同步開啟的第一波全款銷售也很快被搶購一空。

外電最新委托研究公司「TechInsights」拆解新機，並證實了Mate 60 Pro搭載了7納米製程、由中芯國際 （00981） 代工的麒麟9000S新芯片。中芯股價今早造好，尾市升幅進一步擴大，全日收報21.85元，升10.9%，創一個月高，成交24.6億元。另外，華虹半導體 （01347） 亦升4%。

不過，外界依然質疑中芯能否大規模生產芯片或以合理成本製造，富瑞分析師更稱，無人能證實SoC（單晶片系統）的來源∕技術製程，華為Mate 60 Pro所代表的意義可能「主要是傳說而非事實」，而中芯的7納米製程的晶圓良率及產量均有限，認為Mate 60 Pro難以大量供貨。

點擊圖片放大

華為官方早前微博發文，以慶祝「Mate系列」手機累計發貨量達1億為由，推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」，即消費者可在華為線上商城以1000元人民幣預訂尚未正式發布的Mate 60 Pro機型，並於周日（3日）前往門店繳付尾款之後取機。

值得留意的是，華為並沒有宣布Mate 60 Pro是否搭載有5G通信技術，惟網上多個測評視頻顯示，Mate 60 Pro啓動後雖然不會顯示4G或5G標識，但網速可達5G標準。

華為及中芯尚未回應外電的置評要求。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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