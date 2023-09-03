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【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店大排長龍搶購、網速達5G標準？

股市 22:45 2023/09/03

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【芯片大戰】華為Mate 60 Pro正式開售　多地旗艦店「大排長龍」搶購

華為受美國5G和芯片禁令影響多時，一度淡出智能手機市場。華為於上周二（8月29日）突發售旗艦智能手機「Mate 60 Pro」，售價6999元人民幣起，並今日（3日）可在門店取機。綜合内媒報道，華為多地線下門店出現客流量翻倍的情況，排隊取機的市民絡繹不絕，且線上同步開啟的第一波全款銷售也很快被搶購一空。

點擊圖片放大

華為官方早前微博發文，以慶祝「Mate系列」手機累計發貨量達1億為由，推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」，即消費者可在華為線上商城以1000元人民幣預訂尚未正式發布的Mate 60 Pro機型，並於周日（3日）前往門店繳付尾款之後取機。

值得留意的是，華為並沒有宣布Mate 60 Pro是否搭載有5G通信技術，惟網上多個測評視頻顯示，Mate 60 Pro啓動後雖然不會顯示4G或5G標識，但網速可達5G標準。另亦有網民購買手機後即時「拆機」，顯示其搭載了7納米製程、由中芯國際 （00981） 代工的麒麟9000S處理器。

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