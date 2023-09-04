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【分析】港股遇阻力短期需整固？　光大伍禮賢認為可看好兩大板塊

股市 09:00 2023/09/04

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恒指8月跌1696點或8.5%，為年內第三次單月跌幅超過8%。中央8月下旬接連推政策刺激股市及樓市，光大證券國際證券策略師伍禮賢指，措施總體上對經濟影響偏向正面，對內銀股盈利有影響，但對實體經濟有正面影響。純從經濟運行角度分析，政策對不同行業和消費類別均有正面幫助。

指數18500點遇阻力，短期需時整固

他指中央過去幾個月不斷推出政策，市場對於利好措施敏感度有所下降，故資金成本下降對刺激經濟和消費雖有正面幫助，但實際效用有多大仍需時觀察。港股上周升至18500點附近遇明顯阻力，他認為指數短期需時整固，但好消息是，大市跌至17500點關已有資金入市，屬利好信號。

板塊方面，他認為，重磅科技股仍然會是資金吸納重點，當中科技指數前六大權重的企業，中期業績表現符預期，反映今年上半年內地經濟復甦趨勢平穩，尤其科技股在過去幾年受到政策環境較大改變，利潤有較大波動，今年相關負面因素逐步消退，板塊整體復甦空間仍然存在，而且科指近期走勢相對恒指硬淨，預期會有較大支持。

此外，他亦看好中資電訊股前景，指上半年三大中資電訊商收入及純利有雙位數增長，延續增長勢頭，內地5G發展蓬勃，帶動產業發展，令業務有較大程度受惠，而且產業互聯網收入增長明顯，估計未來幾年都會有明顯增速，股份本身派息比例有增加，派息增長令股份更具抗跌力。

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編輯：葉志偉

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