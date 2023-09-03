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【減印花稅】李惟宏：毋須對陳茂波網誌信息過度緊張

股市 21:59 2023/09/03

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【減印花稅】李惟宏：毋須對陳茂波網誌信息過度緊張

促進股票市場流通性專責小組本周舉行首場會議，財政司司長陳茂波在最新網誌提及，減印花稅無法從基本上提振股市，並指若只有零散刺激措施，可能因成效不彰而適得其反。立法會金融服務界議員、專責小組成員李惟宏指，雖然目前不宜代表小組發言，但認為毋須為陳茂波最新網誌信息過度緊張。

李惟宏指出，減印花稅已成業界以至其他界別的共識，其立場亦沒有改變，相信調整印花稅可幫助市場發展，而且相比高息環境、地緣政治因素都不是香港可控範圍，而印花稅範圍則屬香港可落工夫之處。

李惟宏曾提出港府可考慮取消印花稅6個月至一年，可予市場正面訊號。

陳茂波今日表示，促進股票市場流動性專責小組將於本周舉行首場會議，該小組會全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。小組成員由證監會前主席、港交所現任董事唐家成出任主席，並有來自投行、基金、本地證券界以至監管機構代表。

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【刺激成交】促進股市流動性專責小組名單出爐　唐家成任主席　本地+中外大行齊集

記者：麥德銘

港股 股票 金融 立法會 金融服務 印花稅 陳茂波
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