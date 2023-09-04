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【分析】組合拳推政策會否有利市況？　渣打梁振輝指港股可挑戰這個關口

股市 08:00 2023/09/04

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人民銀行與國家金融監督管理總局上周四（8月31日）發布通知，要求明顯優化首付比例、新發和存量貸款利率。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，比起以往措施只是個別推出，現時以組合拳形式推政策，對經濟幫助會更大。如本周續有政策推出，恒指有望向19000點關進發。

資金低位願意撈底

梁振輝指，以往利率僅小幅度調減，現時貸款利率也顯著下調，對經濟幫助會更大。雖然8月市況未見市場已重拾信心，但上周初指數由低位反彈，已反映資金願意撈底，氣氛正在蘊釀當中，加上指數估值仍然合理，

他又提到內地近期經濟數據有好轉，官方PMI不算差，雖然服務業擴張幅度回落，但製造業收縮幅度收窄屬利好消息，若有更多數據改善，可望拉動市場信心。如本周繼續有政策推出，指數有機會向19000點進發。此外，大市上周成交轉強，4個交易日均錄得逾1000億元成交，亦是樂觀信號。

恒指上升需更多催化劑

人民幣滙價近期擺脫低位，梁振輝表示，人民幣轉弱時，投資者會對經濟前景較擔心，相信滙價現水平會有支持，不擔心會出現大跌。由於美國息口因素9月仍會主導美元走勢，料滙市9月波動仍會較大，恒指現時已貼近年內低位，再大跌機會不高，上升則要有更多催化劑。

板塊方面，他指今年環球經濟並不突出，經濟復甦仍需要靠消費帶動，對消費板塊會有較大信心。此外，通訊服務類股份亦可看好，當中揀選互聯網龍頭股作部署會較佳。

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