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【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言　澳洲，加拿大央行本周議息

股市 21:02 2023/09/03

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美國上周公布核心PCE及非農新增職位等重要數據後，本周市場焦點將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議，亦受投資者關注。

聯儲局將於本月20日舉行議息會議，由於議息結果公布前一周為官員的靜默期（Blackout Period），不能對貨幣政策作出任何評論，故包括柯林斯、洛根、哈克、古爾斯比、威廉斯、博斯蒂克及鮑曼在內的官員，本周均會在公開場合發言，市場將藉此了解官員對加息的取態。

另外，澳洲及加拿大央行分別在周二（5日）及周三（6日）議息，市場料澳洲經濟數據轉弱下，加息機會偏低；加拿大央行7月加息後，指標利率已升至22年來最高，預期今次會議加息的機率約2成，投資者宜留意央行會後對經濟及息口的最新看法。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指，美國勞工數據顯示當地經濟放緩跡象，年內再加息預期降溫，預期美國上市的科技股受惠程度會更高。

美國本周重點數據
日期項目預測前值
9月5日7月工廠訂單-2.5%2.3%
7月耐用品訂單終值--5.2%
9月6日上周MBA貸款申請指數-2.3%
7月貿易收支-680億美元-655億美元
標普8月美國服務業PMI終值51.251
8月ISM服務業指數52.552.7
9月7日聯儲局發布褐皮書
第二季非農業生產力終值3.4%3.7%
第二季單位勞工成本1.9%1.6%
首次申請失業救濟金人數23.4萬22.8萬
連續申請失業救濟金人數171.5萬172.5萬
9月8日8月批發存貨終值-0.1%-0.1%
9月9日7月消費信貸170億美元178.47億美元

相關文章：

【儲局官員】梅斯特：通脹依然過高　聯儲局需密切經濟數據評估經濟狀況

【美國經濟】薩默斯：非農數據顯示經濟強勁　軟著陸可能性上升

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 褐皮書 加息 美國聯儲局 美國 通脹 耐用品訂單 PMI 美元
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