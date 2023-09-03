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【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言 澳洲，加拿大央行本周議息
股市 21:02 2023/09/03
美國上周公布核心PCE及非農新增職位等重要數據後，本周市場焦點將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議，亦受投資者關注。
聯儲局將於本月20日舉行議息會議，由於議息結果公布前一周為官員的靜默期（Blackout Period），不能對貨幣政策作出任何評論，故包括柯林斯、洛根、哈克、古爾斯比、威廉斯、博斯蒂克及鮑曼在內的官員，本周均會在公開場合發言，市場將藉此了解官員對加息的取態。
另外，澳洲及加拿大央行分別在周二（5日）及周三（6日）議息，市場料澳洲經濟數據轉弱下，加息機會偏低；加拿大央行7月加息後，指標利率已升至22年來最高，預期今次會議加息的機率約2成，投資者宜留意央行會後對經濟及息口的最新看法。
光大證券國際證券策略師伍禮賢指，美國勞工數據顯示當地經濟放緩跡象，年內再加息預期降溫，預期美國上市的科技股受惠程度會更高。
|美國本周重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|9月5日
|7月工廠訂單
|-2.5%
|2.3%
|7月耐用品訂單終值
|-
|-5.2%
|9月6日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|2.3%
|7月貿易收支
|-680億美元
|-655億美元
|標普8月美國服務業PMI終值
|51.2
|51
|8月ISM服務業指數
|52.5
|52.7
|9月7日
|聯儲局發布褐皮書
|第二季非農業生產力終值
|3.4%
|3.7%
|第二季單位勞工成本
|1.9%
|1.6%
|首次申請失業救濟金人數
|23.4萬
|22.8萬
|連續申請失業救濟金人數
|171.5萬
|172.5萬
|9月8日
|8月批發存貨終值
|-0.1%
|-0.1%
|9月9日
|7月消費信貸
|170億美元
|178.47億美元
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編輯：葉志偉
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