【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局官員發言　澳洲，加拿大央行本周議息

美國上周公布核心PCE及非農新增職位等重要數據後，本周市場焦點將會集中多位聯儲局官員講話。此外，澳洲及加拿大央將會舉行議息會議，亦受投資者關注。

聯儲局將於本月20日舉行議息會議，由於議息結果公布前一周為官員的靜默期（Blackout Period），不能對貨幣政策作出任何評論，故包括柯林斯、洛根、哈克、古爾斯比、威廉斯、博斯蒂克及鮑曼在內的官員，本周均會在公開場合發言，市場將藉此了解官員對加息的取態。

另外，澳洲及加拿大央行分別在周二（5日）及周三（6日）議息，市場料澳洲經濟數據轉弱下，加息機會偏低；加拿大央行7月加息後，指標利率已升至22年來最高，預期今次會議加息的機率約2成，投資者宜留意央行會後對經濟及息口的最新看法。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指，美國勞工數據顯示當地經濟放緩跡象，年內再加息預期降溫，預期美國上市的科技股受惠程度會更高。

美國本周重點數據 日期 項目 預測 前值 9月5日 7月工廠訂單 -2.5% 2.3% 7月耐用品訂單終值 - -5.2% 9月6日 上周MBA貸款申請指數 - 2.3% 7月貿易收支 -680億美元 -655億美元 標普8月美國服務業PMI終值 51.2 51 8月ISM服務業指數 52.5 52.7 9月7日 聯儲局發布褐皮書 第二季非農業生產力終值 3.4% 3.7% 第二季單位勞工成本 1.9% 1.6% 首次申請失業救濟金人數 23.4萬 22.8萬 連續申請失業救濟金人數 171.5萬 172.5萬 9月8日 8月批發存貨終值 -0.1% -0.1% 9月9日 7月消費信貸 170億美元 178.47億美元

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編輯：葉志偉