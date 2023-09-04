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曼聯未放棄涉家暴小將 外借西班牙住豪宅球會找數

環球社會熱點 08:05 2023/09/04

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英超球會曼聯（Manchester United）小將格連活特（Mason Greenwood）家暴案獲撤訴後，已被外借至西甲球會基達菲（Getafe）。據悉曼聯未放棄格連活特，負擔對方在西班牙生活的開支，包括每月8,000英鎊（約7.9萬港元）的豪宅。

俄亥俄州非裔孕婦拒落車受查 遭警開槍射殺 【下一頁】

夏天轉會窗關閉前，盛傳曼聯生涯已完結的格連活特未如外界預期正式離隊他投，僅是獲外借至基達菲。據悉，外借基達菲由體育總監John Murtough出面協商，談妥格連活特薪資安排才能完成。

英媒報稱，曼聯不止負擔超過一半格連活特高達7.5萬英鎊周薪（約74.1萬港元），更會在馬德里接近基達菲訓練場的地方，為他租下每月要價多達8,000英鎊的6房豪宅。而且，曼聯亦會為格連活特一名24小時全天候待命的私人翻譯。

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馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者 【下一頁】

消息人士指出，格連活特名義上仍是曼聯球員，他十分感激球會未有放棄自己，誓言一旦重返「紅魔鬼」將用心回報球會。消息人士稱格連活特對能夠在西甲上陣感到高興，希望從此擺脫過去兩年的陰霾。

格連活特被揭曾家暴前女友，去年遭英國皇家檢察署起訴意圖強姦等控罪，曼聯隨即下令將其禁賽。案件在今年2月落幕，皇家檢察署宣布撤銷所有起訴。

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責任編輯：吳漢培

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