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【吉利175】吉利汽車8月總銷量增24%　首8個月銷量完成全年目標約6成

股市 19:17 2023/09/03

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【吉利175】吉利汽車8月總銷量增24%　首8個月銷量累升15%、佔全年目標約6成

車廠陸續公布8月銷售數據，吉利汽車 （00175） 表示，8月總銷量為15.3萬輛，按年增長24%。今年首8個月，吉利汽車合共銷售98.5萬輛，按年升15%，完成全年目標165萬輛的約6成。

吉利汽車單月銷售3.16萬輛純電動（BEVs），按年增加13%；插電式混動（PHEVs）的銷量為1.56萬輛，按年大增65%。

以品牌劃分的話，「吉利」單月銷售11.8萬輛，按年升23%；新能源品牌「極氪」的銷量大增72%至1.22萬輛；「領克」銷量亦增加24%至1.87萬輛，而「睿藍」銷量則按年倒退22%至3,423輛。

另外，吉利汽車持股49.9%的「寶騰」單月實現銷量1.32萬輛，較去年同期水平少22%。今年首8個月，「寶騰」累計實現銷量10.68萬輛，較去年同期增長約19%。

相關文章：

【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%　管理層：内地車市價格戰持續、進入新淘汰賽（第二版）

【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　比亞迪銷量逾27萬輛　小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

記者：伍鍵文

吉利汽車－R（80175） 汽車 港股 吉利汽車（00175）
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