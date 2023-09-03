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烏富豪涉洗黑錢被捕 拒付過億保釋金

環球社會熱點 18:09 2023/09/03

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科洛莫斯基被控涉嫌詐騙及洗黑錢。

烏克蘭法院上周六（2日）下令，以涉嫌詐騙及洗黑錢控罪，逮捕富豪科洛莫斯基（Ihor Kolomoisky）。科洛莫斯基代表律師指當事人無辜，可能會提出上訴，並拒絕以近1,400萬美元（約1.1億港元）交保。

歐盟考慮為烏克蘭設軍援基金 每年預算428億 【下一頁】

烏克蘭國家安全局同日早上宣布，科洛莫斯基因涉嫌詐騙及洗黑錢被捕。安全部指2013年至2020年間，科洛莫斯基涉嫌利用自己控制的銀行在海外洗黑錢，金額達超過5億烏克蘭格里夫納（hryvnia）。

辯護律師稱科洛莫斯基可能上訴，質疑法庭決定的合法性，並拒絕支付約1,400萬美元保釋金。法庭下令，科洛莫斯基需要還押2個月等候審訊。

法庭命令出爐後，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間講話時感謝執法部門，展示解決長久案件的決心。他指對掠奪烏克蘭人士而言，一切不會「繼續如常」，政府不會再容許任何人凌駕於法律之上。

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烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年 【下一頁】

今次事件被認為是反映澤連斯基戰時持續打擊貪污，早在與俄羅斯開戰前，澤連斯基已立法要求一眾烏克蘭財閥登記，並下令他們遠離政治。

科洛莫斯基被視為是自烏克蘭獨立以來，快速累積財富﹑政治及經濟影響的財閥集團成員之一。他是烏克蘭前國營銀行PrivatBank前領導人，資產包括能源﹑銀行及媒體行業等。

澤連斯基成為總統前，曾在科洛莫斯基旗下的電視台工作，成名作「人民公僕」（Servant of the People）亦是在對方的電視台播出。他上任後曾否認，科洛莫斯基對政府有任何影響力。

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責任編輯：吳漢培

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