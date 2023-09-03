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【中國經濟】外管局：上半年境外資本續淨流入中國　外資淨買近790億美元境內債

股市 17:30 2023/09/03

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【中國經濟】外管局：上半年境外資本呈現淨流入態勢　境內債外資淨買入近790億美元

國家外匯管理局副局長鄭薇在一場論壇上表示，上半年中國資本項目跨境資金流動趨穩向好，境外資本持續淨流入，外資淨買入境內股票和債券增多，其中外資淨買入境內債券近790億美元。

鄭薇出席「2023中國國際金融年度論壇」時稱，外匯市場穩定性和韌性不斷增強，跨境資金流動平穩有序。據初步統計，今年上半年中國國際收支保持基本平衡，經常賬戶的順差1468億美元，處於歷史同期的高水平，與國內生產總值的比值是1.7%，繼續處於合理均衡的區間。

她續指，該局將深化外匯管理改革，堅持守正創新、開放引領，提升跨境貿易和投融資便利化水平，亦會深化金融市場雙向開放，優化熊貓債和境外機構投資者投資中國債券市場配套的政策管理。不斷完善境內債券市場對外開放的政策，有序推進合格境內投資機構對外投資業務的發展。

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記者：伍鍵文

國家外匯管理局 經濟 債券 外資 國債
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