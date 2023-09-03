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美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟

環球社會熱點 19:15 2023/09/03

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美國荷里活演員工會「SAG-AFTRA」正向工會成員發起投票，希望在與遊戲業資方在月底重啟薪酬談判前，能夠有足夠支持展開罷工行動。

荷里活罷工持續數月 部分參加者經濟困難 【下一頁】

SAG-AFTRA與主要遊戲公司的合約「互動媒體協議」（Interactive Media Agreement）在去年秋天屆滿後獲延長，工會持續就改善成員薪酬待遇與資方談判。

然而，工會上周五（1日）的聲明指出，資方在談判期間無法滿足要求，直斥業界從業人員再次面對資方的貪婪及不尊重。工會重申，人工智能（AI）將危及遊戲業演員未來，可能損害他們的工作機會。

勞資雙方恢復談判前，合資格工會成員可以在9月25日下午前投票，決定是否支持工會舉行罷工。

迪士尼成立專責小組 研究利用AI削減成本 【下一頁】

SAG-AFTRA要求，電子遊戲演員獲得11%追溯過往的加薪，第二年及第三年合約則要有4%增幅，抵消通脹影響。消息人士透露，資方僅提出名義上薪酬增長，實際收入將反之減少的方案。消息人士指根據資方方案，遊戲演員在2025年的實際收入將少於2020年。

電子遊戲公司代表發言人庫林斯（Audrey Cooling）表示，希望與工會達成一份勞資雙方互惠互利，同時可以反映業內人士為全球數以10億玩家提供世界級遊戲享受的合約。

據悉，遊戲業界薪資談及重心之一與荷里活相同—AI威脅。SAG-AFTRA首席談判員克里布特里—愛爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）指出，聲音及表演的AI應用已嚴重威脅業界演員，缺乏合理保障下，他們的生存及生計將面臨嚴重危機。

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責任編輯：吳漢培

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