網絡犯罪將令德國損失2060億歐元 約四分之三受訪公司遭受過網絡攻擊

德國數字協會Bitkom上周五（1日）表示，IT設備和數據失竊以及網絡和工業間諜和破壞活動將在2023年給德國造成2060億歐元（約合2240億美元）的損失。根據 Bitkom 對 1000 多家公司的調查，損失將連續第三年超過 2000 億歐元大關。

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Bitkom 總裁溫特格斯特（Ralf Wintergerst）認為對犯罪分子和敵對國家來說，德國經濟極具吸引力的目標，有組織犯罪和國家控制的行為者之間的界限已經模糊。。

在過去 12 個月中，約四分之三的受訪公司遭受過網絡攻擊，低於去年同期的 84%。溫特格斯特說：「（受攻擊的）公司數量略有下降是一個積極的跡象，表明保護措施正在產生效果」

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問卷問及 「網絡攻擊是否威脅到您的企業生存 」，首次有超過一半的公司（52%）表示 「是」。調查顯示，一年前這一比例為 45%，兩年前為 9%。在遭受攻擊的公司中，有 70% 的敏感數據被盜，比上一年增加了 7 個百分點。同樣，有 61% 的公司的網絡通信被窺探，比去年增加了 4 個百分點。

聯邦憲法保護辦公室主塞倫（Sinan Selen）說：「面對這種日益增長的威脅，我們的對策是大力加強與合作夥伴的合作，快速檢測和應對攻擊，並不斷調整我們的防禦機制。」

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記者：張瑋婷