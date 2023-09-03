日本擬再撥款逾10億援水產業 開拓美國及東南亞市場

日本媒體周日（9月3日）報稱，政府正協商撥款約200億日圓（約10.73億港元），協助受福島排放核污水入大海的水產業。據悉，日本打算開發美國及東南亞市場，取代中國市場。

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共同社指上周六（9月2日）獲悉，日本政府協商向受影響水產業撥款約200億日圓，支援業界應對中國全面暫停入口日本水產帶來的衝擊。政策相信將在近日內公布，估計聚焦在擺脫日本水產業對中國依賴。

據悉，措施包括強化日本國內水產品加工處理的機器設備及開拓新的出口目的地等的支援措施。政府將支持開拓美國和東南亞等市場為取代中國為新出口地，還將為停止出口的養殖水產品出貨協調提供協助。

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首相岸田文雄據指在上周四（8月31日）指示內閣官員，提出一系列支援政策，包括擴大日本國內消費和維持生產﹑應對國內外形象受損﹑改變出口市場﹑強化加工體制及進行迅速而細緻的賠償。

日本政府已設立總計800億日圓（約42.92億港元）的基金，其中300億日圓用於支援水產品保管費用等形象受損對策，500億日圓用於支援維持漁業。今次政府料再追加200億日圓，應對中國全面暫停入口日本水產。

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責任編輯：吳漢培