  • 33°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國8月份法律服務業少4200個工作崗位 疑法律市場人力已飽和

環球政經 15:57 2023/09/03

分享：

分享：

美國勞工部周五（1日）公佈的最新數據顯示，8月份美國法律服務業減少了4200個工作崗位，達到今年迄今為止的最低水平。

美國勞工統計局公佈的初步季節性調整數據顯示，上個月法律行業的工作崗位總數為117.57萬個。勞工部的數據顯示，這一數字包括一系列法律工作者，包括律師助理和助理，但大多數是律師。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

周五的就業報告還下調了對 6 月和 7 月法律行業就業人數的初步預測。 勞工統計局最初預計 6 月份的就業人數為 118.51 萬人，接近去年夏天該行業的歷史最高水平。報告將 6 月份的數字調整為 118.21 萬個，這仍然是該行業今年達到的最高值。7月份的就業人數被下調，從182,500人降至179,900人。

富國銀行（Wells Fargo）8月份發布的一份報告顯示，到2023年中期，美國律師事務所的律師人數將過剩，客戶需求和律師生產力都將下降。富國銀行的報告稱，盡管自11月以來已有十多家大型律師事務所宣布裁員，但其他事務所仍在保留律師，等待市場轉機。

8 月份美國整體就業增長回升，但失業率躍升至 3.8%，工資漲幅放緩，這表明勞動力市場狀況正在緩解，並鞏固了聯儲局本月不會加息的預期。

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁


【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
媒體 經濟 比賽 攝影 香港

下一篇文章

網絡犯罪將令德國損失2060億歐元 約四分之三受訪公司遭受過網絡攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過
【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款