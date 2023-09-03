美國8月份法律服務業少4200個工作崗位 疑法律市場人力已飽和

美國勞工部周五（1日）公佈的最新數據顯示，8月份美國法律服務業減少了4200個工作崗位，達到今年迄今為止的最低水平。

美國勞工統計局公佈的初步季節性調整數據顯示，上個月法律行業的工作崗位總數為117.57萬個。勞工部的數據顯示，這一數字包括一系列法律工作者，包括律師助理和助理，但大多數是律師。

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周五的就業報告還下調了對 6 月和 7 月法律行業就業人數的初步預測。 勞工統計局最初預計 6 月份的就業人數為 118.51 萬人，接近去年夏天該行業的歷史最高水平。報告將 6 月份的數字調整為 118.21 萬個，這仍然是該行業今年達到的最高值。7月份的就業人數被下調，從182,500人降至179,900人。

富國銀行（Wells Fargo）8月份發布的一份報告顯示，到2023年中期，美國律師事務所的律師人數將過剩，客戶需求和律師生產力都將下降。富國銀行的報告稱，盡管自11月以來已有十多家大型律師事務所宣布裁員，但其他事務所仍在保留律師，等待市場轉機。

8 月份美國整體就業增長回升，但失業率躍升至 3.8%，工資漲幅放緩，這表明勞動力市場狀況正在緩解，並鞏固了聯儲局本月不會加息的預期。

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撰文：鄭日棱