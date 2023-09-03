英國通脹率有望在2023年底前減半 辛偉誠：希望選民開始對經濟感到更加樂觀

英國財政大臣亨特（Jeremy Hunt）周六（2日）表示，英國通脹率有望在2023年底前減半，並誓言在議會暑期休會後重開前制定優先事項時將重點關注這一目標。

據預測，英國的通貨膨脹率將在今年年底前降至5%左右，為1月份水平的一半，實現這一目標將意味著首相蘇納克（Rishi Sunak）向選民做出的2023年五大承諾之一將得以實現。

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亨特在周六發表的一份聲明中表示，隨著通脹降溫，家庭預算壓力將開始緩解。他還強調，他將努力提高公共部門的生產力，以促進經濟增長。

亨特和首相Rishi Sunak辛偉誠希望選民開始對經濟感到更加樂觀，因為英國將於明年舉行大選，而反對黨工黨目前在民調中遙遙領先。

亨特說：「我們正朝著今年將通脹率減半的目標前進，通過堅持我們的計劃，我們將減輕家庭和企業的壓力。」7月份，英國的年度消費者價格通脹率降至6.8%，在七國集團經濟體中仍然是最高的。

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亨特對通脹的持續關注將令執政黨保守黨內的一些議員感到失望，他們在大選前呼籲減稅，並對英國稅收佔經濟的比重達到上世紀40年代以來的最高點感到憤怒。

周五（1日）公佈的修訂版經濟數據為政府提供了可喜的提振，因為該數據顯示經濟從大流行病中恢復的速度比之前想像的要快。

展望未來幾個月，亨特表示，他計劃通過委託進行一項旨在減少員工在非核心工作和行政管理上花費的時間的分析，確保政府部門最大限度地提高生產力。

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記者：張瑋婷