英財相對降通脹有信心 年內減半目標不變

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）受訪時表明，當地通脹持續下降，年內減半至約5%的目標仍然有望達成。惟他亦承認，英國眾多家庭依然面臨財政困難。

英倫銀行承認高息或損英經濟 仍堅持通脹率降至2%目標 【下一頁】

英國國會將周一（4日）起復會，侯俊偉周日（3日）受訪時強調，自己降低物價的計劃收效，將會緩解英國家庭的財政壓力，堅稱只有維持自己的政策才是幫助當地民眾的最佳方法。

侯俊偉指進入秋天時英國家庭財政雖然維持緊張，但通脹已呈現降勢，如今需要繼續履行政策。他稱英國正邁向達成通脹率減半至5%的目標，當地家庭及商界壓力將得到紓緩。

侯俊偉亦稱最新數據顯示英國比其他七大工業國（G7）在經濟復甦上表現更佳，而且是全球最吸引投資的國家之一。他認為政府正釋放英國的經濟發展潛能，吸引更多投資﹑創造新職位及刺激增長經濟。

侯俊偉上周六（2日）撰文，指英國已投入超過4000億英鎊（約3.95萬億港元），在疫情期間保護數以百萬職位及商家，並在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）引起的能源危機下，注入940億英鎊（約9286.5億港元）。英國政府的投入幫助當地維持低失業率及經濟增長。

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在野工黨影子財相里夫斯（Rachel Reeves）批評，侯俊偉完全不了解英國的經濟實際情況，直言經濟由無增長升至低增長不能算是勝利，亦不符合英國經濟發展雄心。

英國7月通脹為6.8%，創下去年2月以來的最低位，比去年10月的歷史高位11.1%已有顯著減幅。央行英倫銀行估計，英國年底通脹率為7.1%，高於政府目標，但不少專家相信英國屆時仍可達標。

同時，英國國家統計局（ONS）早前大幅提升當地的經濟增長預期，認為經濟由新冠疫情後恢復的速度超越預估，甚至體量已突破疫情前兩年水平。

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責任編輯：吳漢培