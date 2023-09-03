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寶馬上半年中國業績增長3.7% 上調今年銷量展望至9.9%

環球政經 13:00 2023/09/03

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寶馬（BMW）首席財務官在慕尼黑IAA車展上表示，盡管電動汽車（EV）細分市場出現價格戰，且整體需求低迷，但它仍預計今年將在中國銷售更多汽車。

Walter Mertl在今年5月就任首席財務官後的首次採訪中告訴《路透社》，寶馬上半年在中國的業績增長了3.7%，快於全球第一大汽車市場的整體增速，並預計這一趨勢將持續下去。

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關於中國市場，Mertl 假設，他們目前也看到了這一點，今年的銷量將超過去年。他補充說：「價格戰主要影響的是汽車市場中較便宜的細分市場，而寶馬在這一市場並不活躍。」

中國車銷量在 7 月份連續第二個月下降，原因是在經濟萎靡不振和房地產市場長期低迷的情況下，折扣和政府支持措施未能吸引對購車持謹慎態度的消費者。

【電動車】 比亞迪及理想 上月新能源車銷量分增57%和6倍  詳情請看【下一頁

Tesla（TLSA）在2023年初的降價已經波及中國的眾多品牌，General Motors通用汽車（GM）和Volkswagen 大眾汽車（VOWG）也在夏季加入了新一輪的降價行列。

寶馬最近上調了 2023 年集團汽車銷量展望，並表示預計將實現穩健增長，即 5%-9.9%。 2022年，汽車銷量下降了4.8%，約為240萬輛；在中國，汽車銷量下降了6.4%，為791,985輛。

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記者：張瑋婷

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