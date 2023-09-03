【減印花稅】陳茂波：下調股票印花稅率無法從根本上提振股市　西方政治誤解干預股市信心

隨內地削減股票印花稅一半後，香港金融業界對調減股票印花稅聲音愈見明顯，財政司司長陳茂波於最新網誌提及，客觀數據顯示調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。陳茂波又指，股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右，並批評：「西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對本港和內地股市的信心」。

港府上周成立促進股票市場流動性專責小組，陳茂波稱，小組將於本周召開首次會議，將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制，以及研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化，提升價格發現機制和交易效率等。

以1999年至2001年為例 減印花稅不足以刺激股市

陳茂波以1999至2001年的經驗為例，期間股票印花稅三度下調，但日均成交額卻由1997年約143億港元下降至2002年的60億港元。至於較近期的例子，股票交易印花稅在2021年「輕微上調」至0.13%後的頭幾個月（即8月至12月份），港股日均成交仍較2020年多出2%。如果再看俗稱「換手率」的股票轉手頻率，更是由2020年的0.22%上升至2022年的0.27%，正正反映印花稅的上調並沒有導致股票交投萎縮。

陳茂波稱，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等。這些都不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致的效果。

他續稱，設立專責小組是要發揮業界、市場及監管機構的集體智慧和力量，全面深入檢視當前香港股市的優勢與面對的問題，提出短、中、長期的方案供政府考慮，以提升港股市場的競爭力，並更好釋放未來的發展潛力。

「西方對內地經濟的單向悲觀論調」

陳茂波又指內地和港股股市信心，受西方的政治成見所造成的誤解影響，並稱：

西方對內地經濟的單向悲觀論調，如果不是別有用心，便顯然是與現實脫節。

他引用中國駐美國大使謝鋒日前發表題為《中國經濟發展比你想像的更好》文章，形容是：「以客觀堅實的數據，說明國家經濟發展勢頭正面，尤其在科技創新和綠色發展方面，不少國際企業正『用腳投票』，積極布局在內地的發展。」

陳茂波稱，疫情期間，許多海外投資者和機構代表都未能親身來港，加上西方傳媒不少偏頗的報導，令他們對香港的理解與事實多有偏差。港府將加大力度，透過「請客來」和「走出去」，積極向外推廣香港的優勢。未來數月他將會出訪歐美等地，親身說明「一國兩制」的獨特優勢為香港發展帶來的新機遇和新潛力，並介紹香港的最新發展，包括創新科技、綠色科技和綠色金融，以及第三代互聯網（web 3）等。

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編輯：麥德銘