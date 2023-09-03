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標普稱將黑石及Airbnb加入S&P 500 其後兩家股價上漲

環球政經 13:03 2023/09/03

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標準普爾道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）稱黑石集團（Blackstone）（BX）和Airbnb（ABNB）將加入標準普爾500指數（S&P 500，SPX），其股票在周五（1日）的延長交易中上漲。

黑石集團（Blackstone）上漲4.1%，Airbnb則大漲5%，此前標普道瓊斯指數公司稱，這兩家公司將在9月18日交易開始前取代林肯國民公司（Lincoln National Corp）（LNC.N ）和紐威品牌公司（Newell Brands Inc）（NWL）。

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記者：張瑋婷

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