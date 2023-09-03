加拿大第二季經濟意外萎縮按年增0.2% 市場料本周不加息

加拿大上周五（1日）的數據顯示，第二季度經濟意外萎縮，年化增長率為0.2%，7月份經濟增長很可能持平。

第二季度的數據遠低於加拿大央行（BoC）預測的1.5%的國內生產總值（GDP）年化增長率，也低於分析師預期的1.2%。 6 月份的國內生產總值比 5 月份下降了 0.2%，與預測一致。

Capital Economics北美副首席經濟學家布朗（Stephen Brown）表示：「加拿大經濟可能已經陷入溫和衰退。」他認為這些數據 表明了「加拿大央行下周三（6日）維持利率不變成為毫無疑問。」34位經濟學家裏有31位預計央行在此次會議上不會改變隔夜利率。

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加拿大統計局稱，季度經濟放緩的主要原因是住房投資下降、庫存積累減少以及國際出口和家庭支出放緩。6月份，加拿大野火對多個行業造成了不利影響，包括採礦、採石和鐵路運輸。

道明證券（TD Securities）首席加拿大策略師凱爾文（Andrew Kelvin）認為央行很容易說：「貨幣政策正在繼續發揮作用，本月的會議有理由保持按兵不動的立場。」

貨幣市場大幅縮減了對下周加息的押注，GDP 數據公佈後，加息的可能性為 7%，而之前的可能性為 23%。加拿大 2 年期國債收益率曾下降 9.1 個基點，至 4.555%。 10 年期國債收益率保持不變，為 3.565%。

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加拿大央行 7 月份將基準隔夜利率上調至 5.0% 的 22 年新高，這是自去年 3 月以來的第十次上調。去年的通貨膨脹率達到了 8.1%，創下了四十年來的新高，是央行 2% 目標的四倍。

從那時起，央行就表示其未來的行動將取決於對數據的解讀，而這些數據喜憂參半。 7 月份通脹率超預期飆升至 3.3%，但 7 月份經濟意外地減少了就業崗位，失業率上升至 5.5%。

BMO Capital Markets首席經濟學家道格-波特（Doug Porter）說：「看起來第三季度的經濟增長也很難保持正增長。」

高利率環境與住房投資下降同時出現，在截至6月份的三個月裡，住房投資連續第五個季度下降。

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撰文：張瑋婷