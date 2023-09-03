Tesla展示其重新設計中國版Model 3 首次在中國先於美國推出汽車

Tesla（TSLA）在北京的中國國際服務貿易交易會（CIFTIS）上首次向公眾展示了其重新設計的中國製造的Model 3，此前一天，該車已在多個國家上市。

新款Model 3的推出也標誌著Tesla首次在中國先於美國推出汽車，凸顯了其對中國日益增長的依賴，Tesla正在與比亞迪（002594）爭奪中國市場份額。

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該車在Tesla上海工廠生產，還將出口到亞洲、歐洲和中東的其他市場。它的一些新功能，包括後座乘客顯示屏，似乎都是針對中國買家的。

一名22 歲的大學生指他是來了解這款車的首發信息的。他喜歡的功能包括汽車音響系統和後排顯示屏的升級，稱：「後座的人坐車時可能不會覺得那麼無聊了。」。但另一位參觀者說，她還沒有被說服到下訂單的程度，認為現在新能源汽車太多了。Tesla還表示將在本周二（5日）開幕的慕尼黑車展上展示新車型。

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撰文：張瑋婷