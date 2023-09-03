【分析】中國房貸利率實際減了幾多？

中國過去一周刺激樓市的措施，主要有兩大招，分別是下調「存量」房貸利率，以及降低買樓首期政策。不過，由於中國不選擇以下調掛鈎按揭利率的5年期LPR（貸款市場報價利率），而是選擇更大動作，要數千萬業主與銀行自行重新傾合約，對不熟識內地買樓手續的海外投資者來說，實在難以即時了解中國的減息幅度，因而對股市的利好動力亦存在「時差」，外電報道時，更只着重減首期比例的字眼。

為何不下調LPR 而要業主重新傾約？

在人民銀行解讀、業界解讀、坊間解讀後，官媒《新華社》再出最權威解讀，其中透露了重要數據，指估算全國有近1億個首套房貸存量貸款合同，而因利率偏高面臨協商調整的借款人約4000萬戶。

換言之，若下調LPR，將全面有1億個房貸借款者都可以受惠，而今次做法，僅局限在4000萬個高按息的借款者，措施威力即時打折。

下調按息幅度？

減房貸利率《通知》所指：「新發放貸款的利率水平由金融機構與借款人自主協商確定，但在貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。」

由於中國樓市因城施策，部份地方有限購措施，故各地按息標準亦不同，在中國出招後，人民銀行的各地分支機構，發出了某某地方「首套房貸款利率下限歷史調整情況公示」，才讓人有更多了解。

所謂不得低於城市房貸利率「下限」，以一綫城市北京、上海、廣州及深圳來說，北京的房貸款利率「下限」為LPR+55個點子，即4.75厘；上海為LPR+35點子，即4.55厘；廣州為LPR點子，即4.2厘；深圳為LPR+30點子，即4.5厘。

《新華社》指，本次存量首套房貸利率調整，平均降幅為0.8個百分點。

不過，實際上來說，具體減幅還是不清楚的，因為各業主的原有合約利率是不同的。

按一般市場情況，若處於減息周期，業主在過了頭幾年罰息期後，就會選擇更低息的銀行來轉按。若處於加息周期的話，業主則按兵不動，因為利率只會愈轉愈貴。而上海自2019年以來，「下限」一直處於加息趨勢，所以該區業主其實是沒有受惠的。

時間 上海執行的利率

「下限」水平 「下限」趨升 2019.10.8-2019.11.20 LPR-20點子 下限由-20點子

升至+35點子 2019.11.21-2020.2.20 LPR-15點子 2020.2.21-2020.4.20 LPR-10點子 2020.4.21-2021.7.23 LPR 2021.7.24-至今 LPR+35點子

北京、廣州及深圳亦是如此，自2019年「下限」沒有變動，該業主若按揭利率已是以下限開出，就沒有沒息空間了。

換言之，一綫城市首套房貸款合約，若利率合約已以下限定價，就不受今次措施影響，除非業主過往沒有傾到最低的「下限」息便簽約，而是一直交貴息，則今次有機會傾到該地區的下限息水平了，《新華社》便指有4000萬戶。

最受惠者是誰？

由於過去政策是認房又認貸，即過去曾經買過首套房的，縱使已還清，往後房貸利率只能以第二套房作基準，今次是認房不認貸，即只要是名下無樓的，便可申請更低息的首套房貸計劃，原本第二房貸利率為LPR+60點子，新措施是LPR+20點子，即減了0.4厘。

換言之，這方面看，才有實際的減息幅度。以200萬元（人民幣，下同），借款20年期，相同按揭成數為例，全期節省利息支出逾10萬元，月供慳逾400元。

由此可見，對內銀收入影響可能很低，因為普遍業主未必受惠今次減息。業主過往種種原因，按揭合約沒有傾到該地區最平的「下限」息，今次便有機會傾到減息；若然業主已緊貼市場，按揭合約已是該地區最平的「下限」息，便不受影響。所以這筆受影響的資金，原本是銀行賺，現時稍為讓利業主，對投資市場的影響亦有別。

【内房危機】北京、上海、重慶宣布落實「認房不認貸」政策 北上廣深一線城市同推

【中國救市】內地減存量房貸利率 由金融機構與借款人協商

記者：譚志偉