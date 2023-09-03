Arm 軟銀已為客戶預留 IPO 10%股份 蘋果 英偉達疑同意各投資達一億美元

據熟悉內情的人士透露，包括蘋果公司（AAPL）、Nvidia（NVDA）、Alphabet（GOOGL）和Advanced Micro Devices（AMD）在內的Arm Holdings Ltd客戶已同意投資Arm的首次公開募股。

消息人士補充說，英特爾Intel（INTC）、Samsung（005930）、Cadence Design Systems Inc（CDNS）和Synopsys Inc（SNPS）也同意作為投資者參與此次發行。消息人士還補充說，談判仍在進行中，其他一些潛在投資者也在討論參與首次公開募股的投資事宜。

據路透社周五（1日）早些時候報導，擁有英國Arm公司的Softbank軟銀集團（9984）的目標估值在500億至550億美元之間。消息人士稱，Arm 的客戶已同意在這一估值範圍內進行投資。

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雖然對Arm股票的需求有可能導致在首次公開募股（IPO）定價時提高估值，但此舉表明Softbank上個月從其價值1000億美元的願景基金（Vision Fund）收購該公司尚未持有的25%股份時的估值已從640億美元下降到640億美元。

消息人士稱，蘋果、英偉達（Nvidia）和其他戰略投資者已同意在這次大規模 IPO 中各投資 2500 萬至 1 億美元。據《路透社》此前報導，Arm 和軟銀已為其客戶預留了在 IPO 中出售的 10% 股份。

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其中一位消息人士說，Amazon（AMZN）此前曾與Arm洽談投資IPO事宜，但該公司已決定不參與IPO。

據《路透社》此前報導，這些公司希望擴大與Arm的商業關係，並確保競爭對手不會獲得優勢，從而激發了對Arm的興趣。

雖然對首次公開募股的投資不會帶來 Arm 董事會的席位或支配戰略的能力，但它可以加強與每家參與公司的聯繫，並使競爭對手以後更難收購 Arm。Arm和軟銀沒有立即回應置評請求。

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撰文：張瑋婷