  • 32°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Arm 軟銀已為客戶預留 IPO 10%股份 蘋果 英偉達疑同意各投資達一億美元

環球政經 11:48 2023/09/03

分享：

分享：

據熟悉內情的人士透露，包括蘋果公司（AAPL）、Nvidia（NVDA）、Alphabet（GOOGL）和Advanced Micro Devices（AMD）在內的Arm Holdings Ltd客戶已同意投資Arm的首次公開募股。

消息人士補充說，英特爾Intel（INTC）、Samsung（005930）、Cadence Design Systems Inc（CDNS）和Synopsys Inc（SNPS）也同意作為投資者參與此次發行。消息人士還補充說，談判仍在進行中，其他一些潛在投資者也在討論參與首次公開募股的投資事宜。

據路透社周五（1日）早些時候報導，擁有英國Arm公司的Softbank軟銀集團（9984）的目標估值在500億至550億美元之間。消息人士稱，Arm 的客戶已同意在這一估值範圍內進行投資。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

雖然對Arm股票的需求有可能導致在首次公開募股（IPO）定價時提高估值，但此舉表明Softbank上個月從其價值1000億美元的願景基金（Vision Fund）收購該公司尚未持有的25%股份時的估值已從640億美元下降到640億美元。

消息人士稱，蘋果、英偉達（Nvidia）和其他戰略投資者已同意在這次大規模 IPO 中各投資 2500 萬至 1 億美元。據《路透社》此前報導，Arm 和軟銀已為其客戶預留了在 IPO 中出售的 10% 股份。

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

其中一位消息人士說，Amazon（AMZN）此前曾與Arm洽談投資IPO事宜，但該公司已決定不參與IPO。

據《路透社》此前報導，這些公司希望擴大與Arm的商業關係，並確保競爭對手不會獲得優勢，從而激發了對Arm的興趣。

雖然對首次公開募股的投資不會帶來 Arm 董事會的席位或支配戰略的能力，但它可以加強與每家參與公司的聯繫，並使競爭對手以後更難收購 Arm。Arm和軟銀沒有立即回應置評請求。

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷

 

開啟hket App，閱讀全文
環保措施 產品 香港 機電署

上一篇文章

【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市

下一篇文章

加拿大第二季經濟意外萎縮按年增0.2% 市場料本周不加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過
【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款