【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市

自兩地通關後，不少港人踴躍北上消費。為方便兩地居民跨境需求，深圳市深圳通有限公司和八達通卡有限公司聯手推出非接觸式智能IC卡「深港一卡通」。卡上同時包含深圳通電子錢包(人民幣)和八達通電子錢包(港幣)，適用於本港和全國327個城市乘搭公共交通工具，可供乘搭公共交通工具當中包括深圳公交地鐵、跨境巴士及香港地鐵。

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價錢方面，「深港一卡通」售價68元人民幣。目前這通行卡僅在深圳發售，發售地點包括深圳通App、深圳通5個自營客服網點、7個深圳地鐵站包括羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦、蓮塘口岸、福田口岸站。另於福田口岸、羅湖、皇崗口岸、福田地鐵站內設有自助售卡機。

另外，香港八達通客服點、香港便利店及八達通APP 皆提供「深港一卡通」港幣錢包增值服務。

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