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沙特阿美傳有意配股 集資500億美元

環球政經 22:12 2023/09/02

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歐洲戰事導致油價高企，石油股在股市吸引力近年升溫。消息指，全球最大油企沙特阿美正計劃發行新股，集資規模或達500億美元。外電消息指，當地決定沙特阿美新發行股份會在當地利雅得交易所上市，以避免在海外上市所遇到的法律風險。一旦新股發行成功，集資規模將超越阿里巴巴美股(美：BABA) 2014年集資250億美元。

【恒大危機】恒大汽車旗下公司捲入借款糾紛 涉資逾1億人幣  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

沙特阿美2019年上市時，曾有意集資1,000億美元，並於海外上市，惟未能成事。最終阿美僅於沙特上市，集資規模亦縮減至294億美元，仍成為當時全球最大型新股上市活動。至於新一輪潛在集資，消息指集團對交易時間仍未有定案，正和主權基金及油企等國際投資者洽商。

【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國石油股份（00857） 港股

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