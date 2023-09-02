沙特阿美傳有意配股 集資500億美元

歐洲戰事導致油價高企，石油股在股市吸引力近年升溫。消息指，全球最大油企沙特阿美正計劃發行新股，集資規模或達500億美元。外電消息指，當地決定沙特阿美新發行股份會在當地利雅得交易所上市，以避免在海外上市所遇到的法律風險。一旦新股發行成功，集資規模將超越阿里巴巴美股(美：BABA) 2014年集資250億美元。

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沙特阿美2019年上市時，曾有意集資1,000億美元，並於海外上市，惟未能成事。最終阿美僅於沙特上市，集資規模亦縮減至294億美元，仍成為當時全球最大型新股上市活動。至於新一輪潛在集資，消息指集團對交易時間仍未有定案，正和主權基金及油企等國際投資者洽商。

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