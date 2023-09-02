【億萬富豪】違反交通法例開車直播未受罰 馬斯克遭批有特權

Tesla創辦人Elon Musk近日加州在帕羅奧圖開車時用手機進行直播，親自拿手機拍攝，違反了加州交通法例，然而當地警察局卻表示，事件沒有警察親眼目睹，因此不會開罰馬斯克，引發馬斯克有特權的爭議。

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根據影片內容，當時Elon Musk正在進行Tesla「自動駕駛系統」試駕直播，並將影片發佈到「X」的社交媒體平臺上，直播過程Tesla更試圖闖紅燈，所幸Elon Musk及時控制了車輛。而根據加州法律規定，司機在行駛過程中不得使用手機，即使是自動駕駛模式亦不可例外。

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事件引發了廣泛爭議，不少人指責馬斯克有特權，普立茲獎得主Ronan Farrow在「紐約客」最新一篇文章批評道，「就權力程度而言，他更像國家而不是個人。」然而也有法律專家指出，即使當地警局向Elon Musk開出罰單，亦沒有當值警察可以出庭指證，因此事件屬於加州交通法律流程問題，而非特權。

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撰文：鄭日棱