【恒大危機】恒大汽車旗下公司捲入借款糾紛 涉資逾1億人幣

內媒消息指，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司近日新增一則被執行人信息，執行標的1.1億餘元人民幣，涉及借款合同糾紛，執行法院為貴陽市花溪區人民法院。風險信息顯示，恒大新能源汽車存在多條被執行人信息，被執行總金額超6.6億元人民幣，還存在限制消費令、失信被執行人和終本案件信息。

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恒大新能源汽車投資控股集團有限公司成立於2019年1月，註冊資本35億美元，法定代表人為劉俊，由恒大汽車（00708）及恒大恒馳新能源汽車（廣東）有限公司共同持股。

恒大汽車早前公布，截至6月30日止中期虧損68.7億元人民幣，比去年同期虧損133.6億元人民幣收窄。

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