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【恒大危機】恒大汽車旗下公司捲入借款糾紛 涉資逾1億人幣

股樓投資 20:00 2023/09/02

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內媒消息指，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司近日新增一則被執行人信息，執行標的1.1億餘元人民幣，涉及借款合同糾紛，執行法院為貴陽市花溪區人民法院。風險信息顯示，恒大新能源汽車存在多條被執行人信息，被執行總金額超6.6億元人民幣，還存在限制消費令、失信被執行人和終本案件信息。

【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

恒大新能源汽車投資控股集團有限公司成立於2019年1月，註冊資本35億美元，法定代表人為劉俊，由恒大汽車（00708）及恒大恒馳新能源汽車（廣東）有限公司共同持股。

恒大汽車早前公布，截至6月30日止中期虧損68.7億元人民幣，比去年同期虧損133.6億元人民幣收窄。

【電動車】 比亞迪及理想 上月新能源車銷量分增57%和6倍  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

恒大汽車（00708） 港股

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【能源標籤】三類產品納能源效益標籤計劃 明年12月1日全面實施

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