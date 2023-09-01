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【能源標籤】三類產品納能源效益標籤計劃 明年12月1日全面實施

理財智慧 15:57 2023/09/01

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政府宣佈強制性能源效益標籤計劃第四階段今日生效，涵蓋範圍擴展至發光二極管燈、氣體煮食爐和即熱式氣體熱水爐。此階段設15個月過渡期，並於明年12月1日全面實施。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

機電工程署表示，該三類產品納入計劃後，每年可節省約1.6億度電，相當於每年減少約75,000公噸碳排放。連同首三階段涵蓋的八類產品，計劃涵蓋的住宅總能源消耗量將由約五成大幅提升至約八成。目前能源標籤按產品的能源效益表現分為五級，獲第一級能源標籤的產品能源效益最高。

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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