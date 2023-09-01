【資助申請】專業服務協進支援計劃接受申請 截止日期11月30日

專業服務協進支援計劃接受新一輪申請，專業團體、工商組織、研究院所等非分配利潤機構均可提交建議項目，11月30日截止。為數兩億元的支援計劃旨在資助由業界主導的非牟利項目，加強本港專業服務行業與境外同業的交流合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。

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計劃涵蓋會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計、技術測試及分析等專業服務行業，不論涉及個別或跨界別專業服務的項目均可申請資助。獲批項目最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬元，以較低者為準。

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此外，政府在支援計劃下預留5,000萬元，成立專業人士參與活動津貼計劃，資助本港主要專業團體在疫情穩定後參與政府和貿易發展局舉辦的活動，加強向內地城市和海外市場推廣本港的競爭優勢和專業服務。兩項計劃全年接受申請，按季度進行批核。政府本月會為有興趣申請支援計劃資助的機構舉辦簡介會。

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撰文：鄭日棱