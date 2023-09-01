【長者福利】長者社區照顧服務券恆常化 計劃將以「錢跟人走」的模式運作

政府宣布，長者社區照顧服務券試驗計劃即日起恆常化，改名為長者社區照顧服務券計劃並推出新措施，讓合資格長者自行選擇切合個人需要的社區照顧服務。社會福利署表示，社區券計劃以「錢跟人走」的模式運作，貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的政策方針。

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在新措施下，長者社區照顧服務券計劃可受惠人數由現時8,000人增加至2023至24年度的10,000人，以及2025至26年度的12,000人。同時，社區券的適用範圍擴展至輔助科技產品租借服務，以提升長者的生活質素和減輕照顧者的壓力。社區券持有人可同時向兩個認可服務單位選購服務，增加靈活性。此外，政府推出長者服務券資訊系統，供實時查閱社區券的使用狀況、搜尋認可服務單位和下載每月服務時間表，以便長者依時接受服務。

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在社區券持有人和政府共同付款的原則下，負擔能力較低的長者可獲得較多資助。有意參加社區券計劃的人士可使用資訊系統設置的計算機估算共同付款的級別，以作參考。

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撰文：鄭日棱