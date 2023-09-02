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美國女子二手店花31元買畫 竟為價值195萬元名家真跡

環球社會熱點 18:02 2023/09/02

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美國新罕布夏州一名女子多年前於二手店，用4美元（約31.2港元）購入一幅舊畫，一直存放在家中。她有次於網上詢問這幅畫的價值，經專家鑒定後發現為著名畫家的真跡，價值更高達25萬美元（約195萬港元）。

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女子2017年於新罕布什爾州曼徹斯特一家二手店購買畫框時，意外發現一幅描繪兩名女性的畫作，就以4美元購入。

女子其後在家中睡房掛上這幅畫數年，然後就將其存放於衣櫃中。她有次在家中大掃除時心血來潮，拍攝這幅畫並於網上群組詢問這幅畫是否真跡。

專家鑒定後發現這幅畫為失蹤了80年、出自著名藝術家Newell Convers Wyeth的畫作。

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Newell Convers Wyeth當年繪畫這幅畫，作為Helen Hunt Jackson於1884年撰寫的小說《Ramona》1939年版的四幅插圖之一，相信畫框也由畫家本人親自挑選。

拍賣行估計，這幅畫的成交價約介乎15萬美元至25萬美元。

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責任編輯：鄭錦玲

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