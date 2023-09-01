【航空樞紐】機場海天中轉大樓試行運作 預計今年內全面啟用

運輸及物流局局長林世雄在網誌介紹正在試行運作的香港國際機場海天中轉大樓，該大樓將於今年內全面啟用，經港珠澳大橋前往機場轉機的過境旅客，無須辦理香港的出入境手續，便能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機閘口。

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他指出，海天中轉大樓的啟用將進一步優化香港國際機場多式聯運的服務網絡，拓展大灣區的客源腹地，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。據了解，新落成的海天中轉大樓毗鄰海天客運碼頭，位於香港國際機場限制區內，樓高五層。來自大灣區的過境旅客可以先在澳門或珠海口岸的航空公司櫃位託運行李和領取登機證，然後輕鬆坐上專用電動接駁巴士，經港珠澳大橋直達中轉大樓。

在海天中轉大樓下車後，過境旅客會經捷運系統前往離境航班的登機閘口，無須辦理香港出入境手續，大大提升清關效率。而旅客託運的行李會從澳門或珠海口岸直掛至海外目的地。海外旅客亦同樣可以使用海天中轉大樓的服務，經港珠澳大橋由香港前往澳門或珠海。

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林世雄表示，為了進一步擴大香港作為國際航空樞紐的航空連繫，我們會繼續不時檢討對航空服務的需求，適時與香港的民航夥伴展開航權談判，以擴大空運運力，為香港國際機場的進一步發展作適當規劃，以回應市場需求。

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撰文：鄭日棱